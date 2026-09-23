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ಏನಿದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್?: ಹಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ Gen Z

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜೆನ್ ಝಡ್' ಪೀಳಿಗೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

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ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2026 at 7:42 PM IST

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'ಜೆನ್ ಝಡ್' (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯು ಮರುಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶೈಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆನಪುಗಳತ್ತ (ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್) ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

NOSTALGIA TREND NOSTALGIA TREND BENEFITS DIGITAL STRESS REDUCING TIPS ಏನಿದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್
ಓದುವ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್' ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜನರು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಲವನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಆಗಿದೆ. ಕೈಬರಹ, ಶಾಯಿ, ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಸ, ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಈ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜನರು ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು' ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೋನ್‌ಗಳ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಓದಲು ಒಗ್ಗೂಡುವುದು ಹೊಸ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

NOSTALGIA TREND NOSTALGIA TREND BENEFITS DIGITAL STRESS REDUCING TIPS ಏನಿದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್
ಬರವಣಿಗೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ: ಯುವಕರು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಆನಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾರ್ಕರ್, ಪೆಲಿಕನ್, ಷೀಫರ್ ಕೈಬರಹದ ದಿನಚರಿ: ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಭೌತಿಕ ಡೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದ ಮೂಲಕ 'ಬುಲೆಟ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್' ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿ ಇದರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

NOSTALGIA TREND NOSTALGIA TREND BENEFITS DIGITAL STRESS REDUCING TIPS ಏನಿದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್
ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಆಲಿಸುವಿಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ.'

-ಡಾ.ಉಮಾಜ್ಯೋತಿ, ಗುಂಟೂರಿನ ಜಿಜಿಎಚ್ (GGH) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಓದುವ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಓದುವುದು: ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಆಡಿಯೋಬುಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದ ಸದ್ಬಳಕೆ: ಆಡಿಯೋಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು 'ಜೆನರೇಷನ್ ಝಡ್' (Gen Z) ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆಯ ನಡಿಗೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗಲೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಆಲಿಸುವಿಕೆ: ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಧ್ವನಿ ಕಲಾವಿದರ ನಿರೂಪಣೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಲಿಸುವ ಅನುಭವವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

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