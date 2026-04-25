ಏನಿದು ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್: ಯುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜೋಡಿಗಳು ಶಾಂತಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ, ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸ್ಮಶಾನಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 25, 2026 at 7:23 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕೆಫೆಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ವಿಭಿನ್ನ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೆಂಡ್​ವೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದೀಗ ಅನೇಕ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು Instagram, X ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್​ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ, ನಿಗೂಢ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿಯಿಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಿದು ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್? ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳಂತಹ ಶಾಂತ, ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ಶಾಂತಿಯುತ ಡೇಟ್​' ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಿಟಿಯ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಮಶಾನಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಾಢವಾದ ಮಾತುಕತೆ: ಸ್ಮಶಾನದ ವಾತಾವರಣವು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಬದಲು ಗಂಭೀರ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲದ ಜಾಗ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಮಶಾನಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಟ್ರೆಂಡ್​​​ಗೆ ವಿರೋಧ: ಸ್ಮಶಾನ ಎಂಬುದು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗವೇ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್​ ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲ: ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ, ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

Gen Z ಗೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆದರೆ, ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Gen Z ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಫೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

