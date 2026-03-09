ಏನಿದು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ನ ನೂತನ ಟ್ರೆಂಡ್?; ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಛಾಪು!
ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 8:17 PM IST
ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಂದಾಜು 1997ರಿಂದ 2012ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ನವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ - ಚಾಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಝೂಮರ್ಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಹೊಸ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಯಾಣ: ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಯುವಜನರು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಗೂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು AI ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಫ್-ಗ್ರಿಡ್: ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಯವರು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟು: ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಲಿಯಲು, ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ: ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಜನರು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು: ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್: ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ತಡ ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಹಸ: ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಹಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾರಣ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್, ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್... ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
