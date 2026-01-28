ETV Bharat / lifestyle

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಎಷ್ಟು ತೂಕ!

11 ಕೆಜಿ ತೂಕ, 3 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವನ್ನು 'ಶವದ ಹೂವು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹೂವು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶವದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದೆ.!

LARGEST FLOWER RAFFLESIA ARNOLDII
ಪ್ರಪಂಚ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2,50,000ರಿಂದ 4,00,000 ಜಾತಿಯ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ, ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಡೇಲಿಯಾಗಳು, ಗುಲಾಬಿಗಳು, ಟುಲಿಪ್ಸ್, ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮಲಗಳಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ಅವಶ್ಯ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಹೂವಿದೆ. ಈ ಹೂವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಫ್ಲೆಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂವು ಅದರ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಶವದ ಹೂವು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅರಳಿದಾಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಸನೆಯು ನೊಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವು ನೊಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪರಾಗವನ್ನು ಹರಡಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಆಗಿದೆ. ಇದು 3 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 6 ರಿಂದ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಲೆಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಹೂವಿಗೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ: ಟೈಟಾನ್ ಅರಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿಪಾಟ್ ಪಾಮ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವುಗಳ ಹೂವುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೂವಿನ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ರಚನೆಯು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವು ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ, ಹುಲಿ ತರಹದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಸಿ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆಯ ಹೂವು: ಈ ಹೂವು ದಪ್ಪ, ತಿರುಳಿರುವ ದಳಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿದಾಗ, ಹೂವು ಕಾಡಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ, ಬಹುತೇಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸೀಮಿತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

LARGEST FLOWER RAFFLESIA ARNOLDII LARGEST FLOWER RAFFLESIA ARNOLDII ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ
ಪ್ರಪಂಚ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ (CANVA)

ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ, ಬೊರ್ನಿಯೊದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಬದುಕುಳಿಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ದಟ್ಟವಾದ ಆರ್ದ್ರ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾಡಿನ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೂವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ಇತರ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಟೆಟ್ರಾಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕುಲದ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಾಂಶದೊಳಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಹೂವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಅರಣ್ಯ ಮೇಲಾವರಣ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿ ನೆರೆಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ರಫ್ಲೆಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ ತನ್ನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

