'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್'ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಹಾರ ಯಾವುದು? ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್'ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಹಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 3, 2026 at 8:12 PM IST
ಆವಕಾಡೊಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜಾಗತಿಕ 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಆವಕಾಡೊಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಇದೀಗ 'ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್' ರೆಸಿಪಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ 'ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್' ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಪಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್' ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಕಾಡೊಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು (ಒಮೆಗಾ-3), ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂಥಿ ಬೌಲ್ಗಳು, ಓಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಪಹಾರಗಳು, ಪೋಹಾ, ಪರಾಠ, ಇಡ್ಲಿ ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆದ ರೈತರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೋದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 'ಹಿಂದೆ ಆವಕಾಡೊ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೆಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತನನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರೈತನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ರೈತ YouTube ಮೂಲಕ ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತ ಕರ್ಪ ವರದರಾಜ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಫೆ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಹಿಸುಕಿದ ಆವಕಾಡೊ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಊಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅವರ ಹ್ಯಾಸ್ ಆವಕಾಡೊಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಫೆ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರ ಊಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆವಕಾಡೊಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಇವುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8705026/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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