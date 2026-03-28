ಏನಿದು ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್?; ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 28, 2026 at 8:11 PM IST
ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೋಷಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದುವೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪದವು ಹೊಸದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇಂದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನೂತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವಲ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೋಷಕರು ಈ ನೂತನ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್?: ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ: ಮಗುವು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
- ಡಿಜಿಟಲ್- ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಗು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪಾತ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿದರ್ಶನವೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಸುತ್ತಾರೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಮಗುವು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಗುವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಗುವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಗುವು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ನ ಲಾಭಗಳೇನು?:
- ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಾಗಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ: ಪರಸ್ಪರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?:
- ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಬಾಲ್ಯದ ನಷ್ಟ: ರೂಪಿಸುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆಟ ಹಾಗೂ ನಿರಾತಂಕದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಯಸ್ಸು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ: ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವೇ?: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಇದರು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
