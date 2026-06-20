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ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದು 'ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್'?; ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ!

ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್​ನಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

PILLOW TALK TECHNIQUE RELATIONSHIP COUPLE BONDING TIPS PILLOW TALK BENEFITS ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 20, 2026 at 7:47 PM IST

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ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಾದರೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್' ಎಂದರೆ ಏಕಾಂತತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್​ನಿಂದ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನೀವು ಪರಸ್ಪರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯುವುದು: ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಉಳಿದಿದೆ. ದಿನದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಕರ್ಯ, ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡುವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

PILLOW TALK TECHNIQUE RELATIONSHIP COUPLE BONDING TIPS PILLOW TALK BENEFITS ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್ (ದಿಂಬಿನ ಮಾತು) ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

PILLOW TALK TECHNIQUE RELATIONSHIP COUPLE BONDING TIPS PILLOW TALK BENEFITS ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ 'ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಣಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ತೃಪ್ತಿಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಿನ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ ದಂಪತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ: ಕೆಲವರು ಕಚೇರಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್​ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಮದುವೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಹನೀಮೂನ್​ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮರೆಯಲಾಗದ, ಮೋಜಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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PILLOW TALK TECHNIQUE RELATIONSHIP
COUPLE BONDING TIPS
PILLOW TALK BENEFITS
ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲೊ ಟಾಕ್
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