ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ರಾಮ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ?
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : March 18, 2026 at 8:48 PM IST
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ 2026ರ (ಗುರುವಾರ) ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಬ್ಬವು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ (ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಂತ) ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿ (ಮೊದಲ ದಿನ)ಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್) ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು (ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನವಮಿ - ರಾಮನ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ - ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 19), ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ , ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಹಾಗೂ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಘಟಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.52ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.16 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.52ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.41ರ ನಡುವೆ ಬರುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ (ಶುಭ ಸಮಯ)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ದಂತ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾಶ ವಾಹನವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಇಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ದೈವಿಕ ಮಹತ್ವ: ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಹತ್ವವು ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಗೋಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಳವಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಪುನರ್ ಪ್ರವೇಶವು ಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶ ಚಕ್ರದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಮ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮವನ್ನು (ರಾಮ ನವಮಿ) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಶಾರದಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು (ತಮಸ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ), ನಂತರದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು (ರಾಜಸ್ನಿಂದ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ) ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು (ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೈವಿಕ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕಸನವಾಗಿದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿಯಮಿತ ಪಠಣವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
