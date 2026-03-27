ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?; ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳಿವು!
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 27, 2026 at 8:43 PM IST
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಹಾರ ವಿಷದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಂತಿ & ವಾಕರಿಕೆ ಆತಂಕ: ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ದೇಹದೊಳಗೆ ಹರಡಿದಂತೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೊಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾತನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ, ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಆಹಾರ ವಿಷ, ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
