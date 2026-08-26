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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೋಡೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

RAKSHA BANDHAN 2026 RAKHI PURNIMA 2026 GIFT FOR RAKHI ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2026 at 3:56 PM IST

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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಸಹೋದರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ನಗದು: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಾ. ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಣ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಆಭರಣ: ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡದ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವಳ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅದು ಸರ, ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 'ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್' ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

RAKSHA BANDHAN 2026 RAKHI PURNIMA 2026 GIFT FOR RAKHI ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಟ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ 'ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಟ್' ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಸೀರಮ್, ಲಿಪ್ ಬಾಮ್, ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕೋಲ್ (ಕಾಜಲ್), ಮಸ್ಕರಾ ಹಾಗೂ ಐಲೈನರ್‌ನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

OTT ಚಂದಾದಾರಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ OTT ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

RAKSHA BANDHAN 2026 RAKHI PURNIMA 2026 GIFT FOR RAKHI ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿಂಡಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನಶೀಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅನುಕೂಲತೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್, ಸಂಗೀತ, ಓದುವಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಎಂದರೆ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2026
RAKHI PURNIMA 2026
GIFT FOR RAKHI
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
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