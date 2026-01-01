ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಂತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
January 1, 2026

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆಯಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ವಡೆ, ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳತ್ತ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಆ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿವಿನ ಹಿಂದಿನ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಾವು ಈ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ.

ಜಂಕ್​ ಫುಡ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದ ಶಾಖ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. 'ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾರಣ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ 'ಸಿರೊಟೋನಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಂಕ್​ ಫುಡ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು? ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಸೂಪ್, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಹುರಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಜಂಕ್​ ಫುಡ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?

  • ತರಕಾರಿಗಳು: ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಧಾನ್ಯಗಳು: ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಸತುವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಆಯಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ಬಯಸುವ 'ಜಂಕ್ ಫುಡ್'ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು
