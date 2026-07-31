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ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

early menopause causes ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು early menopause menopause
ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 5:14 PM IST

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ಋತುಬಂಧವನ್ನು 'ಅಕಾಲಿಕ ಋತುಬಂಧ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಋತುಚಕ್ರ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

  1. ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು: ತೀವ್ರವಾದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಹಠಾತ್ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ತೀವ್ರ ಆತಂಕ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಖಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
  4. ಯೋನಿ ಶುಷ್ಕತೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು.
  5. ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ಮರೆವು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ: ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮರೆವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  7. ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದು.
  8. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾರೆ.
early menopause causes ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು early menopause menopause
ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?:

  1. ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು
  2. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
  3. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು
  4. ಅಂಡಾಶಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು
  5. ಧೂಮಪಾನ
  6. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
early menopause causes ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು early menopause menopause
ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

  1. ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಮೂಳೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ (ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್).
  3. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯ.
  4. ಸ್ಮರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
  5. ಬಂಜೆತನ.
early menopause causes ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು early menopause menopause
ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ:

45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (FSH, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, AMH) ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (HRT), ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಾಗಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಸೋಯಾ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಧಾನ್ಯಗಳು ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ತ್ವರಿತ ಮೂಳೆ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

EARLY MENOPAUSE CAUSES
ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
EARLY MENOPAUSE
MENOPAUSE
SYMPTOMS OF EARLY MENOPAUSE

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