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ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾ? ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?.. ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಿತಾಂಬರಧಾರಿ (ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವನು) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2026 at 5:15 PM IST

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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದೇವಿಯು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ 12ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?:

  1. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಏಳು ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಸತತ ಐದು ಶುಕ್ರವಾರಗಳವರೆಗೆ ಏಳು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  2. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸತತ 27 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಧಾ - ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ (ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ) ಶಿಶು ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ದಂಪತಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಳದಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನ) ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 'ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
  4. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಳದಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಅಥವಾ ಬಿಂದಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸ್ಯಗಳು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಬೆಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
  6. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಲಿ (ವರ್ಮಿಲಿಯನ್) ಬಳಸಿ 'ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ'ವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
  7. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತುಳಸಿ (ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ) ಎಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  8. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖ (ಬಲಗೈ ಶಂಖ)ದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಷೇಕ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನ) ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
  9. ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 11 ಬಾರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. 'ಕ್ಲೀಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ' ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  10. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ಪಿತಾಂಬರಧಾರಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 'ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವನು'. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹಳದಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
  11. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  12. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. 'ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ 11 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.

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SHRI KRISHNA JANMASHTAMI 2026
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2026
SHRI KRISHNA JANMASHTAMI

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