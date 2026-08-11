ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ವಿದೇಶಿ ಕೋತಿ 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' ಕುರಿತು ನೀವು ಕೇಳಿರದ ಸಂಗತಿಗಳು!
ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' ಕೋತಿಯನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ.
Published : August 11, 2026 at 6:48 PM IST
ಅಪರೂಪದ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಕೋತಿ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ (Lar Gibbon) ಜೊತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಟವಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ IV ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ CITES ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸಾಕುವುದು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿದೇಶಿ ಕೋತಿ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್?: 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' (ಹೈಲೋಬೇಟ್ಸ್ ಲಾರ್) ಆಕರ್ಷಕ ಸಸ್ತನಿ (ಪ್ರೈಮೇಟ್). ಇದರ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು. ಕೋತಿಗಳ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಮರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ತೂಗಾಡುವಾಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳುಗಳು, ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಬ್ಬನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಜೀವಿಯ ತುಪ್ಪಳದ ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಿಳಿ ಕಂದು, ನಂತರ ಮರಳಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಉಂಗುರವು ಕಪ್ಪು ಮುಖವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಚಿಯೇಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ (ಬ್ರಾಚಿಯೇಟರ್- ಎಂದರೆ ಮಂಗಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಗೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೋತಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಚಲನೆ), ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೈಯ ಗಿಬ್ಬನ್ ಬಾಗಿದ ಬೆರಳುಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಕೈಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ, ಮೂಳೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಇಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ?: ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಒಣ ಕಾಡು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಒಣ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಅಗಲ-ಎಲೆಗಳ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ (Moist Broad-leaf Forests) ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಹಗಲಿನ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮಲಗುವ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ಇವು ಪರಭಕ್ಷಕದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 8.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಶೇ.32.6ರಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಶೇ.26.2ರಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಶೇ.24.2ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.11.3ರಷ್ಟು, ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೇ.4.0ರಷ್ಟು, ಅಂತರ-ಗುಂಪು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.1.9ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ತಮ್ಮದೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತವೆ, ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಹತ್ತಿರದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ-ಗುಂಪು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಡುಗಳು ಒಳನುಗ್ಗುವವರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತವೆ.
ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ: ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ವುಡಿ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇವು ಏಕಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸರಣಿ ಏಕಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಏಕಪತ್ನಿತ್ವವಲ್ಲದ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂತತಿಯು 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳು 30ರಿಂದ 44 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಸರಾಸರಿ 56 ಕಿ.ಮೀ. ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಐದೂವರೆ ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹಾಗೂ 45-50 ಸೆ.ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್: ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮರಿ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
IUCN ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ, ಕೇಂಗ್ ಕ್ರಾಚನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 3,000ರಿಂದ 4,000 ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಅರಣ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 10,000, ಖಾವೊ ಯಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000, ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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