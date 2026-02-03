ETV Bharat / lifestyle

ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವು

ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡದೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖದ ತ್ವಚೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 3, 2026 at 9:16 PM IST

ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದು ಮೊಡವೆಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರಿಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಜತೆಗೆ ಬೆವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮುಖ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಫೋನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪದೇ ಪದೇ ಮುಖ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಮುಖವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೈಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ದಿಂಬು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳಕು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಬೇರೆ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ: ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

