ETV Bharat / lifestyle

ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವು

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

TIPS FOR HEALTHY HAIR HOW TO PREVENT HAIR SPLIT HAIR TRIMMING ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 19, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ನಿರಂತರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀಳುವಿಕೆ ಕೂದಲನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ, ಶುಷ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?: ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಸಲು ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸೀಳುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

TIPS FOR HEALTHY HAIR HOW TO PREVENT HAIR SPLIT HAIR TRIMMING ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ, ಅಗಲವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳಿಂದ ಬಾಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ತುದಿಗಳು ಸೀಳುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವುದು: ಒಣ ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೂದಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಒಣಗಿಸಲು ಡ್ರೈಯರ್‌ಗಳು, ಬ್ಲೋವರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಲರ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳು ಸೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

TIPS FOR HEALTHY HAIR HOW TO PREVENT HAIR SPLIT HAIR TRIMMING ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೂದಲಿನ ತುದಿ ಕತ್ತಿರಿಸುವುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಿಗಿಯಾದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಕ್ರಂಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಪೋನಿಟೇಲ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ನ್‌ರೋಗಳು, ಬನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಲೋಪೆಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಣೆ: ಅರ್ಗಾನ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜೊಜೊಬಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತುದಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಬಯೋಟಿನ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಹಾಗೂ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೀಜಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಯೋಟಿನ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

TIPS FOR HEALTHY HAIR HOW TO PREVENT HAIR SPLIT HAIR TRIMMING ಕೂದಲು ಸೀಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
  2. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  3. ನಿತ್ಯ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  4. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  5. ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

TAGGED:

TIPS FOR HEALTHY HAIR
HOW TO PREVENT HAIR SPLIT
HAIR TRIMMING
HAIR SPLIT PROBLEM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.