ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ
ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : April 10, 2026 at 7:57 PM IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತದೆ, ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೇ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ? ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅತಿಯಾದ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಠರದುರಿತ, ಅಜೀರ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತಂಕದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯು ಸಹ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ತರಹದ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.
ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಆಹಾರದ ಉಬ್ಬರ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಉಗುಳುವಿಕೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕೋಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
-ಡಾ.ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್
ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಅತಿಯಾದ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೊಸರು, ಶುಂಠಿ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
- ಪಾನೀಯಗಳು: ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಯರ್ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು: ಆತುರದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್: ಕೆಲವು ಜನರು ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
