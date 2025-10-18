ETV Bharat / lifestyle

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 18, 2025 at 5:39 PM IST

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಅನೇಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುಸುತ್ತದೆ.

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು.

ಮುಖಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮಸಾಜ್​ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಸಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ತೆಳುವಾದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು: ಮುರಿದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹಿಗ್ಗಿದ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೇಡರ ಬಲೆ ತರಹದ ಗೆರೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಐಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಬೇಡ: ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಲೇಸರ್‌ಗಳು, ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು) ಬದಲಾಗಿ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಚರ್ಮವು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್​ನಿಂದ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐಸ್​ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

