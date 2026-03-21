ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

ರೈಸ್, ಪಲಾವ್ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ (Getty Images)
Published : March 21, 2026 at 3:43 PM IST

ವೀಕೆಂಡ್​ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೆಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಲವು ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸವಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದೀಗ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್​ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ, ಪಲಾವ್, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಖಾರದ ಪುಡಿ (Getty Images)

ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • ಚಿಕನ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 12
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 7
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡು - 1
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 2
  • ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ - 1
  • ಲವಂಗ - 5
  • ಕರಿಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 2
  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಮೊಸರು (ಮೊಸರು) - 1 ಕಪ್
  • ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ (ಒಣಗಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿ -ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ಬೆಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) - 1
  • ಗೋಡಂಬಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು
ಮೊಸರು (Getty Images)

ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್​, 12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್​ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅದೇ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗೋಡಂಬಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್‌ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್, ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಶುಂಠಿ- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಐದು ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುವಾನೆ ಬರುವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಮಸಾಲೆಗಳು ಸುವಾಸನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ಮಿಶ್ರಣವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬೆರೆಸಿ. ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಮತ್ತು 12 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ (ಒಣಗಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು), ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಎರಡು ಚಮಚ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ (Getty Images)
  • ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಹುರಿದ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ, ಎರಡು ಚಮಚ ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

