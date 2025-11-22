ವೀಕೆಂಡ್ ವಿಶೇಷ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ!
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : November 22, 2025 at 10:51 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಶ್ರೂಮ್, ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ವಾವ್ ಎನಿಸುವ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಅಕ್ಕಿ - 2 ಕಪ್
- ಅಣಬೆ - 200 ಗ್ರಾಂ
- ಎಣ್ಣೆ - 8 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ - 10
- ಕಾಳುಮೆಣಸು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 4
- ಲವಂಗ - 10
- ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು - 3 ಕಪ್
- ಹಸಿಮೆಣಸು - 6
- ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ತುಪ್ಪ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮಸಾಲೆ - 1
- ಅನಾನಸ್ ಹೂವು - 1
- ಕಲ್ಲು ಹೂವು - 2
- ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ - 1
- ಶಾಜಿರಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಐದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, ಎರಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಐದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡುಗಳು, ಐದು ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, ಎರಡು ಬೇ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶಜೀರಾ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಮಸಾಲೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬಿದ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 8 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಯಾದ ವೆಜ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 'ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ': ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನ್ನುವಿರಿ