ಕಪ್ಪು & ದಟ್ಟವಾಗಿ ತಲೆಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಬೇಕೇ?; ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದು!
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕರ್ಷಕ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಇವರ ಕೇಶ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2025 at 5:36 PM IST
Madhuri Dixit's Hair Care Tips: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಹೊಂದಲು ಆಸೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಲವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂದಲಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಲರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು, ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂದಲು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕರಿಬೇವು - 15 ರಿಂದ 20 ಎಲೆಗಳು
- ಮೆಂತ್ಯ - ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ
- ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ
(ಈ ಮೇಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು)
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇದು ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು:
- ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೆಂತ್ಯಕಾಳುಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಬನಾನ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಕೂದಲನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಕು.
- ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತೆ: ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?