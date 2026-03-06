ಮುಖವು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ?; ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ!
ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಒಣಗಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 6, 2026 at 8:55 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಸೋಪು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಪಲಾಡ್: ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್' ಆಗಿದೆ. 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಲ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ: ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್' ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮುಖವನ್ನು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸಮ ಟೋನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಹೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರು ಈ 'ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಮುಖದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖದಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ: ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಚರ್ಮವನ್ನು ಯೌವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಚರ್ಮದ ಆಹಾರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಾಲು: ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಳ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಯಿಸದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸುವಾಸನೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
