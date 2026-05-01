ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 1, 2026 at 8:54 AM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಕು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದು. ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಹುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಜ್ಞರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಚರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯುವುದು: ಚರ್ಮದ ಕೋಶ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆಗೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಧೂಳು, ಕೊಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಲು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಮೀಸಲಾದ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಿಎಚ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಿಮೂವರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಮುಖವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಮೇಕಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಕ್ರಬ್: ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಟಿಗಳ ಆರೈಕೆ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಚರ್ಮದಂತೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅನ್ವಯಿಸದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೃದು ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದರೂ ಚರ್ಮವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್