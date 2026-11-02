ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ & ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
Yoga For Stamina and Strength: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : November 2, 2026 at 5:30 PM IST
ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಸುಲಭದ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ: ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ 12 ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಭುಜಂಗಾಸನ: ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ನಾಗರ ಭಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಬಳಿ ಇಡಿ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಡಾಸನ: ತಾಡಾಸನವನ್ನು ಪರ್ವತ ಭಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಡಾಸನ ಮಾಡಲು, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಕ್ಷಾಸನ: ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂದರೆ, ಮರದ ಭಂಗಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡಲು, ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಕಾಲು ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ತ್ರಿಕೋನಾಸನ: ತ್ರಿಕೋನಾಸನವು ದೇಹದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು, ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ. ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಮಾಡಲು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭುಜಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ?: ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು!
- ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಪಾಲಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವು
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು, ನರಗಳು & ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ