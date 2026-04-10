ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೇ? ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಲಿ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸಲು ಈ ತರಕಾರಿ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : April 10, 2026 at 9:43 PM IST
ಸಿನಾರಾ ಕಾರ್ಡುನ್ಕುಲಸ್ ಎಂಬುದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸಸ್ಯ. ಇದರ ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಡೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡೂನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿನಾರಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು) ಪಿತ್ತರಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಡೂನ್ ತರಕಾರಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಡೂನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ, ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (IBS) ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಡೂನ್ ತರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಕಪ್ - ಅಥವಾ 170 ಗ್ರಾಂ - ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಡೂನ್ 90 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, 10 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್, 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು 0.6 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡೂನ್ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್, ತಾಮ್ರ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಿಯಾಸಿನ್, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಡೂನ್ ತರಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ ದಟ್ಟವಾದ ತರಕಾರಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಡೂನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಡೂನ್ ಎಲೆಯ ಸಾರವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶೆಯು 5ರಿಂದ 13 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ಡೂನ್ ಎಲೆಯ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಾಗೂ LDL (ಕೆಟ್ಟ) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
14 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯು, ಕಾರ್ಡೂನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು, ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ 2012ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾರ್ಡೂನ್ ಸಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.30 ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಡೂನ್ ಸಾರವು 'ಕೆಟ್ಟ' ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ಡೂನ್ ಎಲೆಯ ಸಾರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಡೂನ್ ಸಾರವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಡೂನ್ ಸಾರವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗುಪ್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೈಪರ್ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ಮಿಯಾ (FH) ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಎದೆ ನೋವು (ಆಂಜಿನಾ)
- ಆಯಾಸ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ
- ತೀವ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೈಪರ್ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ಮಿಯಾ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಬಹುದು.
- ಕ್ಸಾಂಥೋಮಾಸ್: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬಿನ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಣಕೈಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ
- ಕ್ಸಾಂಥೆಲಾಸ್ಮಾ: ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು
- ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಆರ್ಕಸ್: ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಂಗುರ (ಬಿಳಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ).
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
