ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ? ಜಪಾನಿಗರ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರಲು ಜಪಾನಿಯರು ಕಲಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 12, 2026 at 4:04 PM IST
ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಚಿಂತೆ, ಭಯ, ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ 'ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ'ವು ಮಾನಸಿಕ ವಿಷವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಧಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗಿಸಲು ಅವರು ಸರಳ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು, ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜಪಾನಿಯರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಅರಿಯೋಣ.
ಝಾಜೆನ್- ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ಕಲೆ: ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಬೇಡದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. 'ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 'ಝಾಜೆನ್' ಎಂಬ ಜಪಾನಿನ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ (ಅರ್ಧ-ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ).
ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಲು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇಗನೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಿಂಟ್ಸುಗಿ - ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿಂಟ್ಸುಗಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ 'ಉರುಷಿ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತುವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮುರಿತದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟೆರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜಪಾನಿಯರು ಇದನ್ನು 'ಒಡೆರಾ ಥೆರಪಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಅನಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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