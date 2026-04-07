ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : April 7, 2026 at 9:10 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯ, ಒಣ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಬಾರದು. ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ನೀರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಶುಷ್ಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲ್ಚ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೆರಳು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ: ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನ ಜಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮರುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸಮರುವಿಕೆ (Pruning) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು ಕುಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಡಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
