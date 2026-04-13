ETV Bharat / lifestyle

ಮಗುವಿನ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

FOODS TO IMPROVE BRAIN HEALTH SUPER FOODS FOR KIDS MEMORY These are foods that boost memory ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಆಹಾರಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಆಹಾರಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 8:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ವಾತಾವರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಲಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿಸಿದರೂ ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ (Getty Images)

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಉತ್ತಮ: 'ಚಾಕೊಲೇಟ್' ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಿಜವಾದ ವರದಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಫ್ಲೇವನಾಲ್‌ಗಳು' ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NIH ಸಂಶೋಧನಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಕೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಿರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್‌ಗಳು, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಚ್ಚಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಹುದು, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಒಳ್ಳೆಯದು: 'ಲೈಕೋಪೀನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಾಸ್ಟಾ, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಂತಹ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಬ್ರೊಕೊಲಿ (Getty Images)

ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಬೆಸ್ಟ್: ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಹೋಲುವ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. NIH ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಸಲ್ಫೊರಾಫೇನ್' ಸಂಯುಕ್ತವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದಂತಹ ಅರಿವಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಪಾತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಬಜ್ಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್​ ಅನ್ನು ತುಂಡನ್ನು ಬಿಡದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ (Getty Images)

ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ವಾಲ್ನಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್​ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ನಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲ್ನಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶೇಕ್ ರಚಿಸಲು ಬಾದಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಆನಂದಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ವಾಲ್ನಟ್​ಗಳನ್ನು ಕರಗಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್​ನಿಂದ ಲೇಪಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು: ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಲುಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಯೌವ್ವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, 'ಹಸಿರು ಚಪಾತಿ' ಎಂದು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನಿಮಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
  2. ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  3. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?; ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  4. ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ದೈನಂದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಗಿವೆ
  5. ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.