30ರ ನಂತರವೂ ಯೌವನಯುತ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ತಜ್ಞರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ

ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯೌವನಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯೋಣ.

SKIN CARE good TIPS METHODS FOR ANTI AGEING Healthy skin care tips ಯೌವ್ವನಯುತ ತ್ವಚೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್
ಯೌವನಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯ. ನೀವು ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಹಳೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ 'ಕಾಲಜನ್' ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳು, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 40 ಮತ್ತು 50 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಯೌವನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ SPF 50 ಹಾಗೂ PA++++ ಇರುವ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದು. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ನೋಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಸಹ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಬಳಸುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ರೆಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ರೆಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. NIH ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (0.2% - 0.5%) ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೃಡ್ರೇಟ್​ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ: ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆರಾಮೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯು ನೀವು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ನಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ-ಭರಿತ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವು ಚರ್ಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

