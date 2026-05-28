ETV Bharat / lifestyle

ಉದ್ದ & ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೈಸರ್​ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH HAIR GROWTH TIPS ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 28, 2026 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕೂದಲು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದಪ್ಪ, ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಣ ಕೂದಲು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ: ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಶಾಫ್ಟ್‌ನ ಒಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ, ವೆನೆರಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ರಾಲಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಪೊರೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH HAIR GROWTH TIPS ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಹರಳೆಣ್ಣೆ (Getty Images)

ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆ: ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಸ್ಮರಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH HAIR GROWTH TIPS ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ (Getty Images)

ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಬೃಹತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಕಾಗ್ನೋಸಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH HAIR GROWTH TIPS ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್: ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್​ನಲ್ಲಿ (ಹರಳೆಣ್ಣೆ) ರಿಕಿನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಕೂದಲನ್ನು ಸೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH HAIR GROWTH TIPS ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆ: 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲು ಜಟಿಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ: ಡಿಜಿಟಲ್​ ಡಿಟಾಕ್ಸ್​ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಥೆರಪಿ ಸಹಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ
  2. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  3. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೇ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  4. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!
  5. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ!
  6. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೋನ್‌ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್​!

TAGGED:

HAIR OILS FOR HAIR THICKNESS
WHICH OIL IS BEST FOR HAIR GROWTH
HAIR GROWTH TIPS
ಉದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
BEST OILS FOR HAIR GROWTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.