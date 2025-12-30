2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸಬೇಕೇ? ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : December 30, 2025 at 4:07 PM IST
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಶಸ್ವಿ ನೂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಜನವರಿ 1 ರಂದು ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2026ರ ವರ್ಷವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸಬೇಕು ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2026ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದು. ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಂದು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮುಂಬೈನ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜನವರಿ 1ರಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗಣಪನ ದರುಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ: ನೀವು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಂದು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ವಿಶೇಷವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಜೀವನದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಸರಳ, ಶಾಂತಿಯುತ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯ: ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಳನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕಾಳನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: