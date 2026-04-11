ETV Bharat / lifestyle

ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂವುಗಳಿವು

ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂವುಗಳ ಹೇರ್​ ಪ್ಯಾಕ್​ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

HAIR GROWTH PROBLEMS POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 11, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಲೋಚಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇರ್​ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬಲವಾದ, ಹೊಳಪಿನ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ನಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ದಾಸವಾಳ ಹೂವು: ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಳಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್​ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

HAIR GROWTH PROBLEMS POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಸವಾಳದ ದಳಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೆಂಡು ಹೂವು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು (ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್) ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ವಾಹಕ ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HAIR GROWTH PROBLEMS POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಕಾಶಿ ಕಣಗಿಲೆ: ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಹೂವುಗಳು ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ದಳಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು, ಅಲೋವೆರಾ ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದಳಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

HAIR GROWTH PROBLEMS POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವು: ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಉರಿಯೂತ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

HAIR GROWTH PROBLEMS POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು: ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದಪ್ಪ, ಸೊಂಪಾದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

HAIR GROWTH PROBLEMS
POWERFUL FLOWERS FOR HAIR GROWTH
FLOWERS PROMOTE HAIR GROWTH
ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
TIPS FOR HAIR GROWTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.