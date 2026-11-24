ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲುನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮದ್ದು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ ಹಾಗೂ ಒಸಡುಗಳ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಹಲ್ಲುನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ.
Published : November 24, 2026 at 8:21 PM IST
ಹಲ್ಲುನೋವು ಉಂಟಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಲವಂಗದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿ 'ಯೂಜೆನಾಲ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲುನೋವು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಲವಂಗ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುನೋವು ನಿವಾರಣೆ: ಲವಂಗದಲ್ಲಿ 'ಯೂಜೆನಾಲ್' ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲವಿದೆ. EJMPRನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಜೆನಾಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂಜುನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೋವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಜೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನರಗಳು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೋವಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ನೋವಿನ ಹಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಲವಂಗದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ. ಒಸಡುಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲವಂಗವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಲವಂಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ ಹಾಗೂ ಒಸಡುಗಳ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಲವಂಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುಜೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲುನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೇ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು. ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು: ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪುನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾರ್ಗ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲುನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಒಸಡುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಪ್ಪುನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗರ್ಗ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಉಗುಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನುಂಗಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ನುಂಗುವ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು.
ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಊತ ಕಡಿಮೆ: ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಊತವಿದ್ದರೆ, ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ (ನೋವಿನ ಹಲ್ಲು ಇರುವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಊತ ಹಾಗೂ ನೋವು ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರವು ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲವೇ ನಾರಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಳಸಿ. ಪಿನ್ಗಳು, ಸೂಜಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳು ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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