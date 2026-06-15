ಕಾಂತಿಯುತ, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ?; ಈ ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 4:24 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ, ಕಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅನೇಕರು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೇಶಿಯಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವು ಬಾಹ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ?: ಗ್ಲುಟನ್ ಎಂಬುದು ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲುಟನ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಲುಟನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿಯುತ ಮೈಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಲಾಭಗಳೇನು?:
ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಗ್ಲುಟನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದದ್ದುಗಳು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂತಿಯುತ ಮೈಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲುಟನ್ ಆಹಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಮೊಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂತಹ ಆಹಾರವು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ: ಅನೇಕ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಚರ್ಮವು ಮೃದುವಾಗಿ, ನಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮ & ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯ: ಮಸೂರ್, ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ಗ್ಲುಟನ್ - ಮುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಚರ್ಮ & ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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