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ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್

ನೀವು ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್​​ಗೆ ಹೋಗದೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 11, 2026 at 4:41 PM IST

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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ, ಕಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೇಶಿಯಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯು ಎಂದಿಗೂ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ರೋಸ್​ವಾಟರ್​ (Getty Images)

ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್​ ಮೆಡಿಷನ್ (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಲಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಟೋಕೋಫೆರಾಲ್‌ಗಳು, ಬಯೋಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು, ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಸರು (Getty Images)

ಮೊಸರು ಬೆಸ್ಟ್: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖವು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್' (World Journal of Pharmaceutical Research) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಜೇನುತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine), ಚರ್ಮದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

HOME REMEDY SKIN CARE TIPS GLOWING SKIN CARE TIPS SKIN CARE TIPS ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜ (Getty Images)

ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (International Journal of Pharmaceutical Sciences), ತುಳಸಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ
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