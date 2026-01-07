ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ: ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು!

ETV Bharat / lifestyle

ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಚಟ್ನಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಚಪಾತಿ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ಸಖತ್​ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಹಣ್ಣಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವು:

  • ಎಣ್ಣೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು - 15
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ಕರಿಬೇವು - ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
  • ಇಂಗು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:

  • ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಣಗಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಮವಾದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮೊದಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ತೇಲಿದಾಗ, ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ದಪ್ಪವಾದ ಬಳಿಕ, ಹುರಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯೆ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಕಡಲೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ತದನಂತರ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವ 10 ರಿಂದ 15 ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ (Getty Images)

