ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮೈದಾದಿಂದ ಪೂರಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 16, 2025 at 7:39 PM IST
ಪೂರಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರ. ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾದಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪೂರಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕೂಡಾ. ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಡಬಲ್.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಬೆರೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರಿಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಜೊತೆಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬೇಕು.
- ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಈರುಳ್ಳಿ - 5
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅರಿಶಿನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ.
- ತಯಾರಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
