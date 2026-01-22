ಚಲಿಸುವ 'ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್' ರೀತಿಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟ್ರೈನ್: ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಸ್!
ವಂದೇ ಭಾರತ್ 'ಸ್ಲೀಪರ್ ಟ್ರೈನ್' ಅನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27576) ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ (ಕಾಮಾಕ್ಯ) ನಡುವೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೈಲು ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಆದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 19ರಿಂದ ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು (ಜನವರಿ 22ರಂದು) ಕಾಮಾಕ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೌರಾದಿಂದ ಇದರ ಸೇವೆ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಈ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ (ಕಾಮಾಕ್ಯ) ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ರೈಲಿನ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27566) ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಪೆ', ಇದು ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
'ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಪೆ' ಎಂದರೇನು?: 'ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಪೆ' ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲು, ಎರಡು ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾಸಗಿ ಕೂಪ್: ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇವರಾಜ್ ದಿವಾನ್ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲಿನ ಒಳಾಂಗಣದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು Instagramನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ AC ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಎರಡು ಆಸನಗಳ ಕೂಪ್' ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ತೆರೆದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಯಂತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಡಬಲ್-ಸೀಟ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೈಲಿನ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?:
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆಧುನಿಕ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ಕರೆ ಬಟನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಲೆಗ್ರೂಮ್: ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ರೈಲು ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೆಳಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ದರವು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ನ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ?:
- ಹೌರಾದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯ (ಗುವಾಹಟಿ)ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹2,299 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ದರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹1,334 ಮತ್ತು ₹960 ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- AC 2-ಟೈರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೌರಾ-ಗುವಾಹಟಿ ದರವನ್ನು ₹2,970 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹1,724 ಮತ್ತು ₹1240 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌರಾದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ 1st AC ದರವನ್ನು ₹3,640 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹2,113 ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ₹1,520 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ ನಡುವಿನ AC 3-ಟೈರ್ಗೆ ₹1,522, AC 2-ಟೈರ್ಗೆ ₹1965 ಮತ್ತು ಮೊದಲ AC ಗೆ ₹2,409 ದರವಿದೆ.
- ಕಾಮಾಕ್ಯದಿಂದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿಯ ನಡುವಿನ ದರವು AC 3-ಟೈರ್ಗೆ ₹962, AC 2-ಟೈರ್ಗೆ ₹1,243 ಮತ್ತು 1st ACಗೆ ₹1,524 ದರವಿದೆ.
ಈ ರೈಲು 14 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 966 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಹೌರಾ-ಗುವಾಹಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೇವೆಯಾದ ಸರೈಘಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12345/12346) ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌರಾ, ಗುವಾಹಟಿ/ಕಾಮಾಕ್ಯ ನಡುವಿನ 966 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಸರೈಘಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು 17 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸುಮಾರು 14 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
