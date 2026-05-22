ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂರ್ದಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 22, 2026 at 8:59 AM IST

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಿಬೇವು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಮುಖವಾಡಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಿಂದ ತಲೆ ಮಸಾಜ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಿಂದ ತಲೆ ಮಸಾಜ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೂದಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ತಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ (Getty Images)

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ, ರೋಸ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ನಂತಹ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾಸನೆಯ ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಈರುಳ್ಳಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ವಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮಸುಕಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ನೀವು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ; ನೀವು ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು ನೋಡಿ: ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬಾರದು.

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಳಸಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

