ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್, ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 17, 2025 at 5:50 PM IST
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಪಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಸೋಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಪಿನಂತೆಯೇ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಒಣ ಚರ್ಮ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
- ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಶಿಯಾ ಬೆಣ್ಣೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವಿರುವವರು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಮೇಲಿನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೀರು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸುವಾಗ ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಗಂಟಿರುವ ಸೋಪ್ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಉಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೆಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ, ಲೂಫಾ, ಸ್ಪಾಂಜ್, ವಾಶ್ಕ್ಲಾತ್, ಸ್ನಾನದ ಕೈಗವಸುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೊರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
- ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್, ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಸೋಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶವರ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲೂಫಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ಶವರ್ ಜೆಲ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೋಪಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವೆ.
- ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪಿಗಿಂತ ಶವರ್ ಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
- ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ದದ್ದುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11059364/
- http://fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/fragrances-cosmetics
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.