ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ: ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ; ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Udupi Style Veg Pulav Ready: ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್​ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್
ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 20, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Udupi Style Veg Pulav Ready: ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪಲಾವ್ ಎಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಲಾವ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಪಲಾವ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಪುದೀನಾ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಲವಂಗ - 4
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 1 ಇಂಚು
  • ಜಾಪತ್ರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಗೋಡಂಬಿ - 10
  • ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು - 1
  • ಸೋಂಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - 1
  • ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 1
  • ಹಸಿಬಟಾಣಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೀನ್ಸ್ - 10
  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 1
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಪಲಾವ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, 1 ಕಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪುದೀನಾ, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಪು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಡುಗಳು, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಸಾಕು.
  • ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸದೇ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕುಕ್ಕರ್ 3 ಸೀಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

