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ಜೋಡಿಗಳ ಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್: ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕುವ 1-1-1-1 ನಿಯಮ

ದಂಪತಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಈ ನೂತನ ನಿಯಮವು ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 4, 2026 at 9:00 AM IST

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ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವಿನ ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವು ಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಮರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ '1-1-1-1 ನಿಯಮ'ವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೂತನ ವಿಧಾನವು ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿರುವ '1-1-1-1 ನಿಯಮ'ದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು 1-1-1-1 ನಿಯಮ?: ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು. ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 1-1-1-1 ನಿಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈ ನಿಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್: ಮದುವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿರಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಅಂತರದ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ದಂಪತಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಂತದ ಈ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಪತಿ- ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತಾಜಾ, ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್​ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರು ಈ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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