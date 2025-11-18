ETV Bharat / lifestyle

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ಫಟಾಫಟ್ ಮಾಡಿ

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 18, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಡಾಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ವಡಾದೊಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಸಖತ್​ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಡಾ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ (Getty Images)

ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಎರಡು ಕಪ್
  • ಅಕ್ಕಿ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶುಂಠಿ - ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಶುಂಠಿ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್​ಗಳು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ರುಬ್ಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
  • ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಅಥವಾ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮುಳುಗದೆ ತೇಲಬೇಕು.
urad dal vada Recipe ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ How to make vada crispy and tasty urad dal vada
ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಡಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ನಂತರ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಡಾಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಡಾ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಬೇಕು.
  • ಈ ರೀತಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಡಿಸಬೇಕು
  • ಈಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡಾಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.

ವಡಾ ತಯಾರಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ವಡಾ ಮಾಡಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬಳಸಿ. ಆಗ ವಡಾಗಳು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ನೀವು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ವಡಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಡಾಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಆಗ ವಡಾದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ & ಚಪಾತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಸ್

TAGGED:

URAD DAL VADA RECIPE
ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ರೆಸಿಪಿ
HOW TO MAKE VADA
CRISPY AND TASTY URAD DAL VADA
TRADITIONAL STYLE URAD DAL VADA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಧಕಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಸಂದರ್ಶನ

ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025: ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಸ್ಖೃತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ - ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರೊ. ಸತುಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ

ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ನ ಫಸ್ಟ್​ ಟ್ರೈ -ಫೋಲ್ಡ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.