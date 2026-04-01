ETV Bharat / lifestyle

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ: ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ
ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 1, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಎರಡೂ 'ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್' (ರಾಗಿ) ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಾನೀಯ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಾನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ತಂಪು ಪಾನಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  1. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು- 2 ಚಮಚ
  2. ನೀರು
  3. ಮಜ್ಜಿಗೆ
  4. ಉಪ್ಪು (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
  5. ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ

ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
  • ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು (1 ರಿಂದ 1.5 ಕಪ್) ಆಳವಾದ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ರಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ಪ್ಯಾನ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
  • ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಖಾರದ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಗೆ: ಬೇಯಿಸಿದ ರಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ (ಐಚ್ಛಿಕ), ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಸಿಹಿ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಗೆ: ಬೇಯಿಸಿದ ರಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ (ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ) ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್:

  • ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
  • ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
  • ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ರಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ (ಅದರ ಖಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

TAGGED:

RAGI RAGI MALT
RAGI MALT
RAGI MALT WITH JAGGERY
ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ
RAGI PORRIDGE RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.