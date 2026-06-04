'ಹೂವಿನ ಕಣಿವೆ' ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿವು!
ಹಿಮಾಲಯದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲೋಚಿತ ಅದ್ಭುತ ತಾಣವು ವರ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾರೀ ಹಿಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ಇದೀಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಕಣಿವೆಯ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಹೂವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 12,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಣಿವೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂದೃಶ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ನಂದಾ ದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 17, 2005ರಂದು, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲೋಚಿತ ಅದ್ಭುತ ತಾಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಣಿವೆ ಸುಮಾರು 87 ಚದರ ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಬಿಡುವ ಋತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಆಗ ಕಣಿವೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಳಹರಿವು ಸಹ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಿಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಆರ್.ಎಲ್. ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 1931ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಈ ಭವ್ಯ ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. 1937ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ಮಿತ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು. ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯ ಮಹತ್ವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಹನುಮಂತನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು.
ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೀವು ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋವಿಂದ ಘಾಟ್ಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಡೀ ಮಾರ್ಗವು ಪರ್ವತಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗೋವಿಂದ್ ಘಾಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಘಂಘಾರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಗೋವಿಂದ್ ಘಾಟ್ನಿಂದ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಸುಮಾರು 19 ಕಿಮೀ ಚಾರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಋಷಿಕೇಶ. ನೀವು ಋಷಿಕೇಶದಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಘಾಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಗೋವಿಂದ್ ಘಾಟ್ ಋಷಿಕೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 270 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚಮೋಲಿಗೆ ನೇರ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವು:
ಅನುಮತಿ: ಹೂಗಳ ಕಣಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ: ದಿನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಂಗುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದೇ ದಿನ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ ತಂಗುವಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ: ಕಣಿವೆಯೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ತಂಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾರಣಿಗರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಘಂಘಾರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಕೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಜಲನಿರೋಧಕ ಬೂಟುಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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