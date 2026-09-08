ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
Ganesh Chaturthi 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗಾಗಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 8, 2026 at 8:07 PM IST
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ (Ganesh Chaturthi 2026) ಬಂದರೆ ಹಲವು ಜನರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮುಂಬರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ಜಾಗವು ಸರಳ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ: ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲಂಕರಿಸಲು ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂಡು ಹೂವು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಲಾಬಿಗಳಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೋಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದುಪಟ್ಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು: ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ರೇಷ್ಮೆ ದುಪಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೀಪಗಳ ದಾರ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ದುಪಟ್ಟಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್: ಬೆಳಕು ಅಲಂಕಾರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಳಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದೀಪಗಳು (ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು) ಬಳಸಿ. ಹೊಳೆಯುವ, ಬಹು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕರೂಪದ, ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಗೋಲಿ: ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಗಳು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ರಚಿಸುವುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾವು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ: ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳು, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಲಂಕಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೇ ಬಳಸಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲಂಕಾರ: ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ದೀಪ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬಹುದು.
ಕಾಗದದ ಅಲಂಕಾರಗಳು: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಿಂದ ಹೂವುಗಳು, ಕಾಗದದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರವು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು: ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೋಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರದೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಿತ್ತಾಳೆ ದೀಪಗಳು, ಅಲಂಕೃತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕುಶನ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಸರಳ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆತಿತ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ, ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಮರದಂತಹ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಏಕ - ಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸರಳ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಅಲಂಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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