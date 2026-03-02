'ಕಾಮ ದಹನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಸೆಯಿರಿ': ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ
ಕಾಮ ದಹನದ ಬಳಿಕ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಳಿ ಎಂದರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ. ಜನರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಲಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಫಾಲ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮ ದಹನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಮ ದಹನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತನಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮ ದಹನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು:
ಹರಿದ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮ ದಹನದ ಶುಭ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಆರೋಗ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು.
ಒಡೆದ ಗಾಜು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ. ಇವುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಮ ದಹನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನ, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಶ್ಚಲತೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭಾರ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಮ ದಹನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನೀವು ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರಬಹುದು.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶೂಗಳು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಶೂಗಳು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಬಡತನ, ದುರದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹರಿದ ಶೂಗಳು ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಮ ದಹನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಹಾಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ರಾಹುವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕಾಮ ದಹನದ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು: ಕಾಮ ದಹನದ ಮೊದಲು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ದಹನದ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು, ಮರದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
