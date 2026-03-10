ETV Bharat / lifestyle

30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

ನೀವು 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

DATING IN 30S LOVE MISTAKES RELATIONSHIP TIPS DATING IN THIRTIES
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಪ್ರೀತಿ/ಡೇಟಿಂಗ್.. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಪರಿಚಿತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರದ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ, 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀವು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಯಾವುದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಇತರರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆ ಗುಣವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಆ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಒತ್ತಡ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಏಕೆ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ/ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ.. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ.. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಸ್: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 30 ರ ಹರೆಯದವರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

