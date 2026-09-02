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ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ: ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2026 at 8:42 PM IST

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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಜನನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ (ಚಂದ್ರನ ದಿನ) ಹಾಗೂ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಗಮ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ಎರಡೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಥುರಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜನನವಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ವಿಶೇಷವೇನು?: ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಿನಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ​​ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶಿತ ಕಾಲ (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ) ಪೂಜೆಯು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅಭಿಷೇಕ (ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನ) ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಶಿತ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ದಿನ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ (ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂದತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಿ. ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.

  1. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  2. ಈ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
  3. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ತುಳಸಿ (ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ) ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  4. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ದಾನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಕೊಳಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ ರಾಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಚಾರ (ಧರ್ಮ), ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಯಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

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KRISHNA JANMASHTAMI
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JANMASHTAMI NISHITA MUHURAT VRAT
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2026
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