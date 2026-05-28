ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೀಗಿವೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 28, 2026 at 4:24 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿ ಅಧಿಕ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಮತ್ತು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಮುಖದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪಾದಾರ್ಥಗಳು:
- ತಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು- 2
- ಜೇನುತುಪ್ಪ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾವಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮುಖದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?: ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
